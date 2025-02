video suggerito

Maltempo in Emilia Romagna, neve nel Reggiano: mamma e bimbo di 2 anni estratti dall'auto a Canossa Dopo l'ondata di maltempo nel Reggiano, le autorità sono intervenute nel tratto di strada tra Casello di Rossena e Castello di Canossa per salvare una giovane mamma e il figlioletto di 2 anni dopo che la loro auto ha sbandato a causa delle forti nevicate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sull'Emilia Romagna, dove il ciclone di San Valentino ha portato freddo, pioggia e neve, caduta sulle montagne romagnole e pronta a "conquistare" anche quote più basse. Intense precipitazioni nel parmense, nel reggiano e nel ferrarese oltre che a Rimini e nel forlivese, dove la diga di Ridracoli ha tracimato.

Il comune di Bologna ha aperto il centro operativo per monitorare la situazione di fiumi e torrenti dopo l'allerta meteo emessa per la giornata odierna. Anche domani, sabato 15 febbraio, ci sarà allerta meteo gialla per il rischio di piene dei fiumi e per le condizioni di mare particolarmente mosso lungo la costa.

Le forti nevicate nel Reggiano hanno causato nel tratto di strada tra Casello di Rossena e Castello di Canossa un incidente per un'auto C3, sbandata e uscita fuori strada durante la marcia. A bordo del veicolo vi erano una giovane mamma e il figlio di due anni. Entrambi sono illesi e sono stati soccorsi dai carabinieri

Maltempo anche in Toscana con pioggia e allagamenti

Nel frattempo, tra ieri sera e oggi, venerdì 14 febbraio, diversi sono stati gli interventi effettuati da vigili del fuoco e forze dell'ordine a causa del maltempo. Ieri sera una donna è rimasta bloccata nella propria vettura in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Grosseto) a causa di un allagamento dopo che il maltempo ha toccato l'Isola d'Elba, spostandosi poi sulle coste della Maremma.

Le strade non sono praticabili e le case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio con esondazioni di canali e fossi poderali a causa delle precipitazioni intense. Inondati anche magazzini e pani bassi delle abitazioni.

Orbetello – foto di Coldiretti

Nella notte il maltempo ha anche causato una frana sulla Panoramica dell'Argentario, nella bassa Maremma Grossetana. La strada è quindi stata interrotta in località Cala Grande mentre quella pedemontana Lago San Floriano risulta allagata.

Nubifragio anche nel territorio di Manciano, dove in mezz'ora sono caduti circa 40 mm di pioggia. In tilt le strade provinciali tra Sgrilla e Vallerana già nella serata di ieri intorno alle 22.30 e la Sr 74.

Orbetello

Sul posto sono giunte le squadre della Protezione Civile, i carabinieri e la pulizia municipale. Il torrente Elsa è andato in piena con oltre 3,5 metri di livello ed è stato monitorato tutta la notte.

Ad Arezzo e sull'Appennino sono state registrate grandinate con chicchi che hanno imbiancato le strade già interessate da abbondanti piogge. Nessun particolare problema di traffico è stato registrato mentre maggiore attenzione hanno dovuto fare i pedoni. Forti grandinate anche nel resto della provincia, in particolar modo in Valtiberina. Sui rilievi è tornata la neve.