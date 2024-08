video suggerito

Maltempo in Emilia, fulmine colpisce tetto del ristorante: edificio a fuoco a Granarolo L'incendio è divampato nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, mentre in zona imperversava il maltempo. Sul posto sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco ma al loro arrivo l'incendio si era già esteso a tutto il tetto.

A cura di Antonio Palma

Un fulmine improvviso ha colpito il tetto di un ristorante trattoria a Granarolo Emilia, nel Bolognese, innescando un grande incendio che ha distrutto la copertura dell'edificio. L'incendio è divampato nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, prima delle 15.30, quando il fulmine ha centrato in pieno il tetto dell’Osteria Cà Vecchia di via Reggiani. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio lungo la strada che costeggia il locale.

Gli automobilisti hanno visto chiaramente le fiamme alte divampare sul tetto e il fumo nero, immortalando la scena anche in alcun scatti fotografici. Dopo l'allarme, sul posto sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco ma al loro arrivo l'incendio si era già esteso a tutto il tetto. Secondo le prime notizie, infatti, il locale al momento dei fatti era chiuso e nessuno dei proprietari era presente per dare l'allarme. Per questo nessuno sarebbe rimasto coinvolto nell'incendio.

I pompieri sono intervenuti massicciamente con numerose autobotti dai vari distaccamenti della zona e anche con un'autoscala per spegnere l'incendio ma, dalle immagini diffuse sui social, è chiaramente visibile la distruzione alla parte superiore dell'edificio causata dalle fiamme.

In zona e in tutto il Bolognese in quei momenti imperversava una violenta ondata di maltempo con temporali diffusi e grandinate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti tra cui anche alcuni sottopassi stradali. Disagi anche all'aeroporto Marconi di Bologna dove alcuni voli sono stati dirottati. Il maltempo oggi però ha interessato tutta l'Emilia Romagna, colpendo prima la Romagna e in particolare la provincia di Forlì-Cesena con forti grandinate e temporali, per spostarsi poi verso Bologna e il Modenese dove è stata avvistata anche una tromba d’aria in campagna.