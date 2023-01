Maltempo e temporali, allerta meteo gialla domani sabato 28 gennaio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico su Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo. Il bollettino di criticità della Protezione civile per domani, sabato 28 gennaio.

Il maltempo continua ad insistere sull'Italia centro- meridionale. Per questo anche per domani, sabato 28 gennaio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su alcune regioni dove sono attese piogge anche di una certa intensità.

Si tratta di Calabria e Sicilia, dove è stata diramata allerta meteo gialla per rischio temporali, a cui si aggiunge la Puglia per quanto riguarda il rischio idraulico e l'Abruzzo per il rischio idrogeologico. Ecco, di seguito, l'elenco dei settori territoriali interessati.

Allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto si legge sul sito della Protezione civile, in totale sono 4 le regioni interessate dall'avviso di allerta meteo per domani, sabato 28 gennaio:

: Calabria: Versante Jonico Meridionale; Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sardegna: Gallura. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) :

: Calabria: Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Le previsioni meteo del 28 gennaio

Anche se nel corso della giornata il tempo sarà in miglioramento ovunque, secondo le previsioni meteo di domani, sabato 28 gennaio, ci sarà ancora maltempo sull'Italia centro meridionale. Inoltre, arriveranno dai Balcani correnti gelide che renderanno il fine settimana molto freddo e caratterizzato anche da diffuse gelate notturne, specie al Nord, mentre le piogge e le nevicate residue si concentreranno più che altro sulle regioni adriatiche e all’estremo Sud.