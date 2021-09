Maltempo e temporali, allerta gialla in Sicilia, Calabria e Puglia: il meteo di domani, 7 settembre Nella giornata di domani, martedì 7 settembre, tempo variabile e ancora instabile all’estremo Sud, con nuvole sparse associate a locali temporali possibili tra Puglia meridionale, Appennino calabro-lucano, Calabria e Sicilia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per queste tre regioni.

L'alta pressione continua a farla da padrona su gran parte dell'Italia impedendo alle perturbazioni origine atlantica di raggiungere il nostro paese. Per questa ragione su gran parte del territorio il sole sarà protagonista nei prossimi giorni, sebbene alcune zone del versante adriatico e del meridione siano parzialmente scoperti: insisterà, infatti, un po’ di instabilità atmosferica con rischio di temporali sulle regioni del Sud e in Sicilia, ancora interessate da un flusso di correnti settentrionali. Sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato o parzialmente nuvoloso e le temperature rimarranno pressoché stabili con valori in generali compresi tra 25 e 30 gradi. La situazione muterà nella seconda parte della settimana: tra giovedì e venerdì infatti l’evoluzione meteo potrebbe portare un'ondata di maltempo in tutto il sud, anche se è ancora presto per avere un quadro della situazione dettagliato.

Le previsioni meteo per martedì 7

Nella giornata di domani, martedì 7 settembre, tempo variabile e ancora instabile all’estremo Sud, con nuvole sparse associate a locali temporali possibili tra Puglia meridionale, Appennino calabro-lucano, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese giornata più stabile e soleggiata: da segnalare tuttavia il transito di velature al Centro-Nord e qualche nuvola pomeridiana sulle aree montuose.

Le allerte meteo per la giornata di domani

In vista della giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino con le allerte meteo:

