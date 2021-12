Maltempo, crolla ponte in provincia di Trapani: tragedia sfiorata, auto si ferma appena in tempo A causa del maltempo è crollato il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 “Castellammare del Golfo”, in provincia di Trapani. Sindaco invita i concittadini a non spostarsi.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo che insiste sull’Italia sta provocando molti disagi in Sicilia, dove è crollato anche un ponte nella provincia di Trapani. Una tragedia evitata per un soffio, dato che l’unica auto che in quel momento era vicina al ponte è riuscita a fermarsi appena in tempo. Quello crollato nella notte è il ponte San Bartolomeo, lungo la Statale 187, che collega Alcamo Marina alla attigua Playa di Castellammare del Golfo, una zona frequentatissima nel periodo estivo. Al momento del crollo, attorno alla mezzanotte, c'era una sola auto in transito: il conducente fortunatamente è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Alcamo, che hanno effettuato le prime verifiche tecniche e messo in sicurezza l’area. Probabilmente il cedimento della struttura è stato causato anche dalle piogge torrenziali che da diversi giorni interessano la Sicilia occidentale.

Chiusa Ss 187 tra Castellammare e Alcamo

La strada statale 187 "Castellammare del Golfo" è chiusa all'altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, per il cedimento del ponte San Bartolomeo. Le intense precipitazioni – fa sapere l'Anas – che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte.

Sindaco a cittadini: “State a casa, siamo in piena e grave emergenza”

"Ho informato la Prefettura e attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza. Il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti e allagamenti. Stanotte è crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa del cedimento del pilone centrale”, così il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, che invita i propri concittadini a "non spostarsi se non necessario o farlo con la massima prudenza poiché sono possibili crolli improvvisi anche in condizioni di apparente normalità”.

Maltempo nel Trapanese: strade piene di fango, interventi dei carabinieri

I carabinieri stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle piogge che nelle ultime ore stanno interessando il Trapanese. A Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura a proseguire la marcia con il loro veicolo a causa della strada allagata. Si segnalano strade danneggiate, allagate e piene di fango.