Maltempo con temporali, allerta meteo martedì in 5 regioni: l’elenco aggiornato Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, martedì 21 settembre 2021. Allerta gialla in Lombardia e Abruzzo, su parte di Umbria, Molise e Puglia. Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione civile.

A cura di Susanna Picone

Allerta gialla in Lombardia e Abruzzo, allerta meteo anche su parte di Umbria, Molise e Puglia. L’ondata di maltempo che ha già provocato molti danni e disagi nei giorni scorsi non abbandona l’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, martedì 21 settembre. Sarà allerta gialla al Nord, in Lombardia, e poi a rischio anche le regioni del Centro-Italia Abruzzo, Umbria, Molise fino in Puglia.

Maltempo, allerta gialla domani: l’elenco delle regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 21 settembre, sarà allerta meteo gialla in Lombardia e Abruzzo, allerta anche su parte di Umbria, Molise e Puglia. Sul sito della Protezione civile pubblicato nel dettaglio il bollettino di criticità per la giornata di domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiascio – Topino

Le previsioni del tempo di domani

Pressione in aumento sull'Italia nella giornata di domani: le precipitazioni saranno più probabili sulle regioni adriatiche e sulla Sicilia ionica, anche con occasionali temporali. Sul resto d'Italia cielo poco o parzialmente nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari saranno localmente mossi.