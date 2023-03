Maltempo con temporali, allerta meteo gialla domani 20 marzo: le regioni a rischio Il bollettino della Protezione civile: allerta meteo gialla, lunedì 20 marzo, su Lazio, Abruzzo, Umbria e parte della Toscana.

A cura di Susanna Picone

Piogge in arrivo su parte dell’Italia e allerta meteo gialla della Protezione civile. Per la giornata di domani, lunedì 20 marzo, il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico per quattro regioni del Centro-Italia. Sono Lazio, Abruzzo, Umbria e parte della Toscana.

Allerta meteo gialla domani in 4 Regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 20 marzo. È allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico nelle seguenti Regioni:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo in Italia per domani secondo il servizio dell'Aeronautica militare. Al Nord attesa nuvolosità estesa ma in graduale diradamento, con residue precipitazioni sulle regioni di nord est.

Molte nubi al Centro con fenomeni anche temporaleschi specie su bassa Toscana, Umbria, Marche e dalla serata sul Lazio settentrionale.

Al Sud cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con temporanee schiarite nel pomeriggio su Basilicata, Calabria e Sicilia; precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dalla serata sull'isola, sulla Calabria e sulla Campania.