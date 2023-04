Maltempo con temporali, allerta meteo domani 2 aprile: le regioni a rischio Maltempo su buona parte d’Italia domani, domenica 2 aprile: il bollettino della Protezione civile segnala una allerta meteo gialla in otto regioni del Centro-Sud.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con temporali nella giornata di domani, domenica 2 aprile, con allerta meteo della Protezione civile su otto regioni del Centro-Sud. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia, Umbria, Lazio e Puglia.

Allerta meteo gialla domani in 8 Regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: quello per la giornata di domani, domenica 2 aprile, segnala una allerta meteo gialla in otto regioni del Centro-Sud. Nei dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani, domenica delle Palme

Con l'arrivo del primo weekend di aprile è atteso un peggioramento meteo: una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali diffusi domenica. Secondo gli esperti meteo, da domani un carico di aria fredda, dalle zone artiche norvegesi, raggiungerà lentamente l'Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni successivi. E sarà una domenica piovosa al Centro e verso il Sud, con un primo locale calo delle temperature.