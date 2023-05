Maltempo Cesena, case allegate e blackout: “Ho visto un uomo nuotare da una casa all’altra” Le testimonianza da Cesena, tra le zone più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Decine di persone sono state evacuate dopo che le loro case sono state allagate in seguito all’esondazione del fiume Savio: “Non c’era luce, siamo dovuti andare via e trasportare mio marito in sedia a rotelle è stato un problema”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le zone più colpite dal maltempo che ieri ha provocato danni e distruzione in Emilia Romagna c'è Cesena, dove si è anche registrata una vittima in via Masiera Seconda. Si tratta di un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie.

Nel corso della notte sono continuate le evacuazioni, con decine di abitanti portati in salvo grazie alle operazioni dei vigili del fuoco ma anche di volontari e residenti. Numerose le case allagate in seguito all'alluvione e all'esondazione del fiume Savio, molte sono anche rimaste senza elettricità in seguito a un blackout.

"Sono stata portata via in canotto, mio marito invece è lì e deve scendere – ha raccontato una donna ai microfoni di Fanpage.it, indicando l'uomo che si trova in sedia a rotelle -. Ho visto una persona che passava da una casa all'altra nuotando. Noi siamo a via Malta e non c'era luce. Siamo dovuti andare via e trasportare mio marito è stato un problema".

Ma ci sono tante testimonianze drammatiche dai luoghi dell'alluvione. "Quando abbiamo saputo che stava rompendo l'argine – ha detto un altro abitante di Cesena -, siamo scappati subito con la macchina. il problema però è che su 4 auto una è andata a fondo, non siamo riusciti a portarla via in tempo. Adesso aspettiamo i pompieri sperando che ci portino a casa. Sta finendo la batteria del telefono e non sappiamo come fare, non c'è corrente".

Tra i problemi da risolvere, c'è anche quello della mancanza di elettricità. Le persone tratte in salvo sono state trasferite nella zona del Carisport e della scuola elementare Salvo d’Acquisto, in attesa di trovare sistemazioni alternative, anche con l'aiuto del Comune.

Intanto, anche oggi la situazione dovrebbe rimanere la stessa delle scorse ore. La Protezione civile ha diramato ancora un avviso di allerta meteo rossa e il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, è tornato a chiedere a tutti la massima attenzione: "È probabile una nuova esondazione del fiume Savio, allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati", ha scritto su Facebook.