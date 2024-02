Maltempo, allerta rossa in Veneto, il sindaco di Vicenza: “Situazione critica, non uscite di casa” Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai: “Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse. La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della Protezione Civile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Il maltempo sta continuando a flagellare il Veneto, dove la Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori della Regione e arancione per altre zone. Le zone maggiormente interessate dalle straordinarie precipitazioni sono in particolare l'Alto Piave e il Vicentino. "La situazione continua a essere critica – ha dichiarato sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai -. Il Coc (centro operativo comunale) è stato riunito tutta la notte e da poco è finita la riunione plenaria. Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse".

"La richiesta – ha aggiunto il primo cittadino – è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della Protezione Civile. Il fiume Retrone continua a far paura, perché il suo livello è salito anche se di poco nelle ultime ore. Sul Bacchiglione è stato già aperto un bacino di laminazione quindi già nelle prossime ore si dovrebbero vedere i primi effetti".

Sospesi i treni sulla linea Milano-Venezia

A causa del maltempo prosegue l'interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia: la circolazione resta sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. Lo comunica Trenitalia con un annuncio sul proprio sito. Tecnici e Protezione Civile – si legge – sono impegnati per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Almeno fino alle ore 12 è previsto che i Frecciarossa siano instradati su percorsi alternativi, con conseguenti ritardi.

La situazione è però complessa in generale in tutto il Veneto. Sono interrotte anche le linee che da Vicenza conducono a Treviso e a Schio (Vicenza). Forti disagi per i pendolari, per i quali sono stati attivati numerosi servizi bus. Al momento l'Alta velocità viene deviata via Bologna, mentre i treni regionali collegano Padova e Verona bypassando Vicenza e utilizzando la linea per Monselice. Sopralluoghi dei tecnici sono in corso per capire la situazione tra Vicenza e Padova.

Situazione difficile anche in Toscana

La situazione meteo è complessa non solo in Veneto ma anche in Toscana. Verso le 19:30 di ieri, martedì 27 febbraio, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) è intervenuta in località Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli, per un movimento franoso che ha interessato il muro di recinzione di un'abitazione. Verificato che la frana era ancora in movimento, il personale del Comune ha attuato un'ordinanza di sgombero per le 4 persone residenti nell'edificio fino a più accurate verifiche da effettuarsi nella giornata di odierna. Il personale dei vigili del fuoco si è occupato anche di recuperare i beni necessari ai residenti.

Le allerte meteo per oggi della Protezione Civile

Queste le allerte valutate dalla Protezione civile per la giornata del 28 febbraio: allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto; allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto; allerta gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.