Maltempo, allerta meteo rossa lunedì 4 ottobre in Liguria, allerta arancione in 4 regioni: l’elenco Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per lunedì 4 ottobre una allerta rossa sulla Liguria centrale per rischio idrogeologico, una allerta arancione per temporali in quattro regioni al Nord e una allerta gialla in quattro regioni del Centro-Nord.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si sposta nuovamente al nord ed è allerta meteo massima per temporali e rischio idrogeologico lunedì 4 ottobre su diversi settori del centro nord. Il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha diramato per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per lunedì una allerta rossa sulla Liguria centrale per rischio idrogeologico, una allerta arancione per temporali in quattro regioni al Nord e una allerta gialla in quattro regioni del Centro-Nord. La perturbazione di origine atlantica, che investirà prima il nord ovest per estendersi poi al resto delle regioni settentrionali e alla Toscana, inizierà a fare sentire i suoi effetti già da questa sera ma è dal pomeriggio di domani che la situazione diventerà via via più pericolosa.

Allerta meteo rossa in Liguria, allerta arancione in 4 regioni al Nord

L’avviso prevede dalla tarda serata e notte di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, specialmente sui settori occidentali, e Toscana, in particolare sui settori settentrionali. Inoltre, dal primo mattino di domani, lunedì 4 ottobre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Lombardia ed Emilia-Romagna. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre, allerta rossa sulla Liguria centrale, allerta arancione sul resto della regione e in Emilia-Romagna sud occidentale, Piemonte settentrionale e Lombardia nord occidentale. Allerta gialla, infine, su ampi settori dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e della Lombardia e sui bacini della Toscana settentrionale.

Allerta rossa per rischio idrogeologico su Genova e Savona

Come comunica l’Arpal Liguria, l’avviso di allerta meteo rossa per lunedì 4 ottobre riguarda le province di Genova e Savona a partire dalle 14 di domani e almeno fino alle 24. Già dalle 18 di questa sera però scatterà l’allerta gialla che poi diventerà arancione durante la notte e fino al pomeriggio di domani. Proprio le forti piogge, che dureranno tutta la notte insistendo poi anche il giorno dopo su un territorio già molto provato, ha spinto la Protezione Civile a diramare una allerta meteo rossa per i bacini di tutto il centro levante della Liguria, compresi i versanti padani, come la valle Stura e la valle dell’Orba.

Allerta meteo arancione per temporali in Emilia romagna

Per la stessa giornata di lunedì 4 ottobre valutata una allerta arancione per rischio temporali sull’Emilia Romagna dove sono attesi forti piogge e nubifragi accompagnanti da venti di burrasca forte nelle aree appenniniche e collinari fra il Bolognese e il Piacentino. Valutata inoltre allerta arancione per rischio idrogeologico sui restanti settori di Liguria, su Laghi e Prealpi Varesine in Lombardia e nella zona del Toce in Piemonte.

Allerta meteo Gialla in 4 regioni al Centro-Nord

Infine valutata una allerta gialla per rischio temporali su diversi settori di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Allerta gialla per rischio idraulico su Emilia Romagna e Pimonte e allerta gialla per rischio idrogeologico per Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana