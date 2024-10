video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto per temporali e arancione in tre regioni domani 23 ottobre Per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo rossa su Veneto, allerta arancione su Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre regioni. Attese piogge e temporali. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

A cura di Biagio Chiariello

Pare destinata a durare davvero poca la tregua dal maltempo vista in queste ore: già da domani, mercoledì 23 ottobre, in Italia la situazione meteorologica tornerà a farsi instabile, a causa della risalita lungo la Penisola di una nuova perturbazione che coinvolgerà tutta Italia, da nord a sud. Per questo motivo la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa sul Veneto e arancione su altre tre regioni.

L'unica zona d'Italia dove il nucleo alto dell'alta pressione riuscirà ancora ad avere una certa influenza, sarà il Meridione, mentre il Centro, il Nord e le Isole maggiori dovranno ancora fare i conti con masse d'aria instabile di origine atlantica, foriere di nubi e piogge.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Veneto e arancione in tre regioni

Sula base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valuto per domani, 23 ottobre, una allerta meteo rossa per elevata criticità per rischio idraulico sulle zone del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adigea in Veneto.

È allerta arancione per rischio idraulico su Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, tutte zone dell'Emilia Romagna già duramente colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Sempre per rischio idraulico sarà allerta arancione su Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale in Lombardia. Anche la Sardegna è coinvolta dalle allerte arancione per le prossime 24 ore: per la precisione la zona dei Bacini Flumendosa – Flumineddu per rischio idrogeologico e rischio temporali. Sempre in Emilia Romagna allerta arancione per rischio idrogeologico su Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani mercoledì 23 ottobre una allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su diverse altre regioni italiane.

Questa la situazione delle allerte meteo nel dettaglio:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Costa romagnola, Collina bolognese

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Sardegna: Gallura, Campidano, Iglesiente

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Giornata abbastanza soleggiata al Sud e sulla Sicilia, con annuvolamenti nel pomeriggio nel settore appenninico e nelle aree interne dell’isola, associati a locali piogge. Nuvolosità diffusa nel resto del Paese, salvo alcune schiarite in mattinata all’estremo Nord-Ovest.

Il tempo sarà invece fortemente instabile, con elevato rischio di piogge o temporali, al Nord, al Centro e sulla Sardegna. Non si escludono fenomeni localmente intensi, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord, punte fino a 25-26 gradi al Meridione.