Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 17 maggio: le regioni a rischio Allerta meteo rossa domani mercoledì 17 maggio in buona parte dell’Emilia-Romagna, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e allerta gialla su dodici regioni: il bollettino di criticità meteo idro della Protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia.

A cura di Antonio Palma

Ondata di maltempo sull’Italia e anche per domani 17 maggio è allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su molte regioni del paese, da nord a sud. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni, infatti ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, valutando per domani, mercoledì 17 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e allerta gialla su dodici regioni. In molte città scuole chiuse anche domani.

Maltempo, domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione su Marche e Toscana

Il bollettino nazionale delle criticità meteo idro indica per domani mercoledì 17 maggio una allerta rossa per tutta per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese, e modenese, costa romagnola. Allerta arancione invece per Costa ferrarese e romagnola, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po. Allerta arancione anche per molte zone delle Marche e per alcuni settori della Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina. Allerta gialle per restanti settori dell’Emilia Romagna e per Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3 MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina

Emilia Romagna: Costa romagnola Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3 Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Marche: Marc-6, Marc-5

Umbria: Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1 Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense Marche: Marc-6, Marc-5 Umbria: Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio indicano al nord addensamenti compatti lungo l'arco alpino e sulle regioni nordorientali, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulla Romagna; Al Centro cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, molto intensi sulle Marche e in attenuazione serale su Umbria, Toscana e sulla Sardegna. Molte nubi compatte anche sulle regioni tirreniche del sud, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su bassa Campania, Basilicata e Calabria tirrenica