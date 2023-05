Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 14 maggio: le regioni a rischio La protezione civile a causa del maltempo ha prorogato l’allerta meteo rossa sull’Emilia Romagna per la giornata di domenica 14 maggio. Ma non sarà la sola regione coinvolta dal brutto tempo: ecco i territori a rischio.

A cura di Biagio Chiariello

Piogge e temporali anche per questa domenica, 14 maggio. Questa settimana di maltempo si chiude dunque con una marcata instabilità su gran parte del nostro Paese, con rovesci anche temporaleschi alternati a temporanee schiarite. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta rossa, arancione e gialle su alcune regioni.

Nello specifico, l'allerta rossa è stata prorogata anche per domenica 14 maggio su alcuni settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico, mentre allerta arancione è stata diramata su altri settori dell'Emilia Romagna sempre per rischio idraulico oltre che idrogeologico. Allerta gialla, invece, su Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria, oltre che per alcune zone dell'Emilia Romagna per rischio temporali e per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto e sempre dell'Emilia Romagna; infine per rischio idrogeologico su Umbria, Abruzzo, Molise, Veneto e sempre Emilia Romagna.

Allerta meteo rossa e arancione sull'Emilia Romagna

Secondo quanto comunicato dal sito internet della Protezione civile, sono ben 8 le Regioni interessate della allerte meteo di domenica 14 maggio. La criticità più elevata è in Emilia Romagna: qui su alcuni settori è stata prorogata l'allerta rossa e quella arancione. Ecco di seguito le zone interessate:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idraulico/ allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Moderata criticità per rischio idrogeologico/ allerta arancione: :

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Infine, allerta meteo gialla è stat diramata per domenica 14 maggio, sulle seguenti regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsioni meteo per domenica 14 maggio

Mattinata con cielo molto nuvoloso con piogge in Piemonte, Emilia Romagna e regioni centrali; qualche precipitazione più isolata in Liguria, nelle Venezie e al Sud; parziali schiarite sulle Alpi, in Calabria e nelle Isole.

Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di locali temporali al Centro-Nord (tranne le coste centrali tirreniche), in Campania, Foggiano e Sicilia orientale. Dalla serata peggiorerà in Sicilia e Calabria.