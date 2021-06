Sull'Italia resiste il forte caldo, ma per la giornata di domani c’è anche una allerta meteo per temporali diffusa dalla Protezione civile. Tre le regioni a rischio domani, tutte nel Nord-Italia: si tratta di Lombardia, Piemonte e Veneto. È allerta gialla per temporali. Sul sito della Protezione civile come al solito viene riportato nel dettaglio il bollettino di criticità del 29 giugno.

Allerta meteo per temporali, le regioni a rischio

Il bollettino di criticità del 29 giugno 2021 apparso sul sito della Protezione civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Veneto: Alto Piave

Allerta meteo Veneto, pioggia sulle Dolomiti

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto indica per la giornata di martedì la previsione di nuove condizioni di instabilità con piogge locali sulle Dolomiti, mentre, non sono previste precipitazioni di forte intensità sul resto della regione. È stato emesso anche un avviso di criticità idrogeologica riguardante il bacino Alto Piave, valevole, complessivamente, fino alla mezzanotte di mercoledì 30 giugno.

Resiste il gran caldo sull'Italia

Non accenna a placarsi nemmeno il gran caldo in Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore gestito dal ministero della Salute domani è prevista allerta "rossa" (livello 3) a Campobasso e "arancione" (livello 2) in altre tredici città: Ancona, Bari. Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste.