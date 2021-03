Nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì 10 marzo su otto regioni italiane per rischio maltempo. La Protezione civile nazionale infatti ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello diffuso ieri, valutando una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico su alcuni settori di Calabria, Lazio Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia. Tutta colpa dell’area perturbata che, dalle regioni centrali dell’Italia, nella giornata di domani si sposterà al sud estendendosi a Calabria Puglia e Sicilia, con nevicate sulle aree appenniniche meridionali.

Allerta meteo gialla al centro sud

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per mercoledì 10 marzo una allerta gialla per rischio idraulico su alcuni settori delle regioni Calabria , Lazio e Puglia; una allerta gialla per rischio temporali su diversi settori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia; infine allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Sicilia

Tutte le allerte meteo di mercoledì 10 marzo

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti

Puglia: Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica