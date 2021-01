Il maltempo sarà protagonista in diverse zone del Paese anche durante la nuova settimana. Per domani, lunedì 11 gennaio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sarà allerta meteo gialla lunedì in sette regioni. In particolare, a rischio maltempo è il Centro-Sud.

Allerta meteo gialla domani in 7 regioni

Sul sito del Dipartimento della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per lunedì 11 gennaio. Queste nei dettagli le zone a rischio per la giornata di domani.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Puglia: Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Puglia: Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere.

Previsioni meteo lunedì

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo instabile soprattutto su Sardegna e parte del Centro-Sud con precipitazioni a carattere sparso, debolmente nevose fino in pianura sulla Toscana, a 200 metri su Umbria, Marche, 600 metri in Abruzzo, quote oltre i 1400m al Sud. Sole sulle regioni settentrionali.