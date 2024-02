Maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia per temporali domani mercoledì 21 febbraio La Protezione civile ha valutato una allerta meteo per rischio temporali nella giornata di domani, mercoledì 21 febbraio, sulla Sicilia. Quella di domani sarà anche l’ultima giornata di stabilità, poi sul tutto il Paese è atteso il ritorno del maltempo. I dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Dopo la lunga e intensa fase di alta pressione che ha interessato l'Italia nelle scorse settimane, portando anche a un deciso peggioramento della qualità dell'aria, sull'Italia nei prossimi giorni è atteso e previsto sull'Italia il ritorno del maltempo.

Per la giornata di domani, mercoledì 21 febbraio, la Protezione Civile ha valutato ancora un'allerta meteo gialla sulla Sicilia, dopo quella disposta per la giornata di oggi, sempre dedicata alla Sicilia e alla Calabria.

Allerta meteo gialla mercoledì 21 febbraio sulla Sicilia: le zone a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per mercoledì 21 febbraio una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia meridionale.

Di seguito il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 21 febbraio:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Le previsioni meteo per mercoledì 21 febbraio

La giornata di mercoledì 21 febbraio sarà per lo più stabile, fatta eccezione per le piogge attese in Sicilia e per alcuni annuvolamenti in Calabria, che dovrebbero tuttavia attenuarsi verso sera. Ancora nebbie al mattino nella bassa Pianura padana fino alle coste dell’alto Adriatico, mentre è atteso il transito di innocue nubi alle medie e alte quote al Centro-Nord e in Sardegna. In serata la nuvolosità sulle regioni settentrionali dovrebbe intensificarsi, con le prime locali precipitazioni nella notte. Le temperature non subiranno grandi variazioni.

Ci dovrebbe poi un importante cambiamento nella seconda parte della settimana, a partire dalla giornata di giovedì 22 febbraio, quando un’intensa perturbazione raggiungerà le nostre regioni portando precipitazioni a tratti intense, con tanta neve in montagna e forti venti, e anche un miglioramento della qualità dell’aria.