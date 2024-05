Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 3 maggio: le regioni a rischio

video suggerito

Ancora temporali e temperature sotto le medie sull'Italia nella giornata di venerdì 3 maggio, tanto che il dipartimento della Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in dieci regioni.

Sono attesi numerosi rovesci soprattutto al Nordest, regioni centrali e alcune zone del Sud, mentre le temperature faranno registrare valori al di sotto della norma in molte aree della Penisola.

Le regioni coinvolte dall'allerta meteo gialla saranno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Piemonte e Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di venerdì 3 maggio allerta meteo gialla in dieci regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 3 maggio

Le previsioni meteo per la giornata di domani venerdì 3 maggio indicano permanenza di bel tempo sulle isole, nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso della giornata isolati rovesci e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata e Puglia; neve sulle Alpi tra i 1.800 e 2000 metri.

Temperature massime in significativo calo al Sud e regioni centrali adriatiche, in rialzo invece al Nordovest e Sardegna. Ventoso per venti occidentali su Ionio e mari di ponente.