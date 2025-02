video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 14 febbraio: le regioni a rischio Atteso per le prossime ore un deciso peggioramento del meteo su gran parte dell’Italia. È in avvicinamento una nuova perturbazione che domani, venerdì 14 febbraio, porterà piogge diffuse, a tratti intense, e neve a quote basse. Per questo la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in otto regioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atteso per le prossime ore un deciso peggioramento del meteo su gran parte dell’Italia. È infatti in avvicinamento una nuova perturbazione, la quinta del mese di febbraio, che domani, venerdì 14 febbraio porterà piogge diffuse e a tratti intense.

Con l’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica la neve cadrà anche a quote basse sulle Alpi orientali, sull’Appennino emiliano, romagnolo, marchigiano e toscano fino ai 200-500 metri in serata.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla riguarda 8 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, visto il peggioramento delle condizioni meteo in atto, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino, disponendo l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in 7 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria. Ecco le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale,

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola,

Umbria: Chiani – Paglia;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Chiani – Paglia; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud;

Marche: Marc-2, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale; Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud; Marc-2, Marc-4; Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-4;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Le regioni interessate dall'allerta della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 14 febbraio

La giornata di San Valentino, che si festeggia domani, venerdì 14 febbraio, sarà nuvolosa su gran parte del Paese. Sono previste piogge sparse, a tratti anche intense, su Nord-Est, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania.

La neve cadrà fino a quote collinari (500-700 metri) sulle Alpi Orientali, al di sopra degli 800-1000 metri sull’Appennino settentrionale e dei 1000-1500 metri sull’Appennino centrale, ma in calo in serata fin verso i 200-500 metri in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Su est Lombardia, Liguria, basso Piemonte, Sardegna occidentale, Salento, bassa Calabria e Sicilia orientale previste piogge isolate e più sporadiche. Le temperature massime saranno in diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali e in Sardegna, con poche variazioni altrove.