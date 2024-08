video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 3 agosto: le regioni a rischio Maltempo in arrivo con piogge e temporali al Centro-Nord: lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, che ha diramato per domai sabato 3 agosto avvisi di allerta meteo gialla su cinque regioni. Ecco l’elenco aggiornato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il primo weekend di agosto si apre con il maltempo su gran parte delle regioni del Centro-Nord. Per questo, la Protezione civile ha diramato per domani, sabato 3 agosto, quando molti saranno già in viaggio per le vacanze estive, un avviso di allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni.

Stando al bollettino appena pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali per domani, 3 agosto, su settori di Abruzzo, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria, e un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori dell'Abruzzo.

Allerta meteo gialla domani 3 agosto: l’elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: per la giornata di domani, sabato 3 agosto, è stata valutata allerta gialla per rischio temporali in alcune aree di Abruzzo, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria. Ecco, di seguito, nello specifico i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro.

Meteo, le previsioni per domani sabato 3 agosto

Dopo l'ondata di caldo africano dei giorni scorsi, il primo weekend di agosto sarà caratterizzato da temporali e rovesci sparsi su alcune regioni del Nord, dal Veneto all'Emilia-Romagna. Ma al Sud le temperature si manterranno alte, con il termometro che potrà raggiungere ancora i 36 gradi.