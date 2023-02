Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 28 febbraio: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo, valutando per domani, martedì 28 febbraio, una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su cinque regioni del centro e del sud.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che sta interessando l’Italia prosegue anche per la giornata di domani, martedì 28 febbraio, con effetti su diverse regioni della Penisola che saranno colpite nelle prossime ore da temporali e nubifragi, in alcuni casi anche intensi. Condizioni meteo che hanno portato il dipartimento della Protezione civile a diramare un nuovo avviso di allerta meteo, che modifica quello di ieri, e a valutare per domani, martedì 28 febbraio, una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su cinque regioni del centro e del sud.

Maltempo, allerta meteo gialla per domani: l'elenco delle regioni

Nel dettaglio, per domani è allerta di Ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Sicilia e il Molise, sui settori meridionali della Calabria e su alcuni settori di Lazio e Umbria a cui si aggiunge una allerta per rischio idraulico sui medesimi settori della Calabria. Come viene specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco tutti i settori interessati dall'avviso di allerta gialla di domani, lunedì 27 febbraio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Le previsioni meteo di martedì 28 febbraio

Secondo le previsioni meteo di domani martedì 28 febbraio, al Nord avremo al mattino cielo parzialmente nuvoloso su triveneto e Lombardia orientale e molte nubi con deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini di Piemonte e Liguria e sull'appennino ma con ampie schiarite dal pomeriggio. Al Centro nuvolosità diffusa sia sulla Sardegna sia sulle regioni peninsulari, con piogge sparse sia lungo le coste tirreniche sia tra Marche e Abruzzo ma in particolare nel Lazio. Nevicate sul versante adriatico dell'appennino al di sopra dei 900 metri. Anche al sud cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie lungo le coste tirreniche e ioniche.