Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 14 novembre: le regioni a rischio Atteso sull’Italia il passaggio di una nuova perturbazione che attraverserà tutto il Paese da Nord a Sud, tra la giornata di domani, giovedì 14 novembre, e quella di venerdì 15. Sarà accompagnata da calo termico, precipitazioni sparse e nevicate in alcune zone appenniniche. Per questo la Protezione civile ha disposto l’allerta gialla in 7 regioni. Tutti i dettagli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Atteso sull'Italia il passaggio di una nuova perturbazione che nella notte raggiungerà le Alpi e attraverserà tutto il Paese da Nord a Sud, tra la giornata di domani, giovedì 14 novembre, e quella di venerdì 15. Sarà accompagnata da un sensibile ma temporaneo calo termico, precipitazioni sparse e nevicate nelle zone appenniniche delle regioni centrali adriatiche.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Prevista allerta gialla in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come riporta il bollettino della Protezione Civile, domani, giovedì 14 novembre, le regioni interessate dall'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico saranno 7: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia (già duramente colpita nei giorni scorsi dal maltempo). Ecco i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-D;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Molise: Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Dipartimento della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Nella giornata di domani, giovedì 14 novembre, nella notte e in mattinata attese nuvole e deboli precipitazioni su est Lombardia, al Nord-Est e in Romagna. Nevicate su Alpi e Prealpi fino a 1000-1300 metri. Ci saranno invece ampie schiarite in quasi tutto il Nord a partire dalla tarda mattinata e cielo sereno nel pomeriggio, con nubi e deboli fenomeni più insistenti in Romagna.

Il tempo migliorerà gradualmente anche in Toscana e Lazio, mentre rimarrà nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci sulle coste adriatiche, dalle Marche alla Puglia (con possibili nevicate sull’Appennino centrale tra 1000 e 1400 metri). Fenomeni più isolati al Sud e in Sardegna, piogge sparse nella Sicilia tirrenica e orientale.

In serata invece rovesci più diffusi e localmente intensi nelle regioni meridionali. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord, diminuzione che sarà invece più marcata al Centro, specie sul versante adriatico.