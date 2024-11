Alluvione a Catania, forti piogge, strade come fiumi e persone bloccate: i video dei soccorsi Le zone più colpite dal maltempo di oggi in Sicilia sono quelle dei comuni di Giarre, Acireale e Riposto, in particolare la zona di Torre Archirafi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per persone bloccate nelle auto e strade allagate e smottamenti. Chiuso anche tratto dell’autostrada A18. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Auto trascinate dal fango, strade trasformate in fiumi e cascate e persone intrappolate nei mezzi, sono le terribili immagini che arrivano dalla provincia di Catania dove oggi una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla zona della costa orientale con piogge intense e persistenti che hanno causato diffusi e importanti allagamenti con disagi e danni ingenti. Le zone più colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla costa orientale della Sicilia sono quelle dei comuni di Giarre, Acireale, Riposto e la frazione di Torre Archirafi e Aci Sant'Antonio. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che sono stati impegnati per tutta la notte e la mattinata per soccorrere persone bloccate in auto. Diversi anche gli smottamenti e le interruzioni nella viabilità compresa la chiusura di un tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo.

Le immagini e i video diffusi dai residenti e dai soccorritori sono drammatici e confermano una situazione terribile. Numerose case, garage e negozi allagati, compreso un supermercato ad Acireale. Molte auto sono rimaste bloccate nei sottopassi con gli automobilisti intrappolati, alcune addirittura sono state trascinate verso il mare dalla forza dell’acqua come a Torre Archirafi, una frazione di Riposto, dove è esondato un torrente. Nella stessa cittadina etnea strade trasformate in veri e propri fiumi, come dimostra il video di una barca che letteralmente galleggia tra i palazzi. Nella frazione di Altarello, un fiume ha esondato, invadendo il piano terra di un’abitazione. Al momento dell’allagamento, all’interno dell’edificio si trovavano quattro persone, due delle quali disabili, che sono state salvate dai Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente, utilizzando anche mezzi anfibi.

Acqua fin quasi ai primi piani dei palazzi in alcune zone di Giarre mentre le auto sono rimaste bloccate sull’autostrada A18 al km 56 tra Fiumefreddo e Giarre quando l’acqua ha invaso la corsia causando anche alcuni smottamenti verso la carreggiata. Ad Acireale una persona è rimasta bloccata in casa sua al piano terra e salvata dai pompieri quando l’acqua è tracimata trasformandosi in una cascata di fango che ha invaso tutto. Ad Acireale i Vigili del fuoco sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione. La pioggia infuria anche sulla città di Catania dove è stao chiuso viale Kennedy allagato.

Ancora in corso altre decide di interventi, sia per soccorso a persone, sia per danni d'acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli. Richiamato anche il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza e allertate le squadre da Messina. In azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali. Migliorata infatti la situazione maltempo a Siracusa ed è in conclusione il lavoro dei vigili del fuoco locali che nelle ultime 24 ore hanno effettuato 80 interventi. Nel quartiere Borgata sono state evacuate una decina di persone da case allagate, mentre sulla SP12 sono stati soccorsi conducenti di auto in panne.