Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 1 agosto: le regioni a rischio Maltempo in arrivo con piogge e temporali al Nord-Est: lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, domani sarà allerta meteo gialla in tre regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Farà ancora caldo, domani 1° agosto, ma il maltempo si farà sentire soprattutto a centro-nord con piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito web ha diramato un nuovo bollettino meteo con le relative allerte.

Nello specifico sarà allerta meteo in alcuni settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

La causa è legata al transito di un impulso perturbato che, oltre a indebolire lievemente il fronte dell'anticiclone africano, potrebbe dar vita a una veloce fase temporalesca, con possibili fenomeni intensi inizialmente nelle regioni settentrionali, ma in trasferimento poi nell'ultima parte della settimana anche in quelle centrali.

Allerta meteo gialla domani 1 agosto: l’elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: per la giornata di domani, giovedì 1 agosto luglio, valutata allerta gialla per rischio temporali in alcune aree di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, regione per la quale è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico nella Provincia Autonoma di Trento.

Questa la situazione nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, le previsioni per giovedì 1 agosto

La giornata di domani, giovedì 1 agosto, si apre con un tempo inizialmente soleggiato, un po' di nuvolosità sulle Alpi orientali con piogge nel nord dell’Alto Adige.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità lungo l’arco alpino con eventuali temporali soprattutto nel settore centro-orientale, ma in locale estensione alle pianure del Nord-Est tra Veneto ed Emilia; in serata possibili fenomeni verso le coste.

Farà ancora caldo: temperature minime toccheranno anche i 26 gradi e massime in ulteriore aumento fino a 38 gradi con picchi anche oltre al Centro-Sud, Isole Maggiori e in Emilia Romagna.