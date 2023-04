Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 aprile: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, domenica 9 aprile, Pasqua, con allerta meteo gialla su molte regioni del centro e del sud Italia.

A cura di Ida Artiaco

Sarà una Pasqua all'insegna del maltempo quella che si celebrerà domani, domenica 9 aprile, in particolare al Centro-Sud. Per questo la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla sulle regioni maggiormente a rischio temporali e fenomeni climatici violenti.

Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia, a cui si aggiunge il Lazio su cui è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, come è comunicato sul sito ufficiale della Protezione civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Secondo il bollettino della Protezione civile, i settori regionali interessati dall'allerta meteo domani, domenica di Pasqua sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani 9 aprile

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 9 aprile, sarà soleggiato in prevalenza sulle regioni del Nord, ma piogge sono attesa in particolare su quelle del medio e basso Adriatico e, più in generale al Sud. Rovesci interesseranno anche la Toscana e il Triveneto. Temperature ancora giù almeno fino al 12 aprile.