Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 giugno: le regioni a rischio Ancora maltempo e allerta meteo domani mercoledì 7 giugno su nove regioni da nord a sud per rischio temporali. Il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro della Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l'Italia e anche per domani 7 giugno è allerta meteo gialla su nove regioni del Paese. Nella giornata di mercoledì infatti il nostro Paese sarà ancora alle prese con tempo instabile caratterizzato da piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, su diversi settori da nord a sud in particolare su quelli interni e adriatici. Per questo la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche valutando una allerta per rischio temporali su nove regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, l'avviso di allerta meteo e il bollettino nazionale di criticità meteo idro diffusi dalla Protezione civile indicano per domani 7 giugno una allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Valutata inoltre un allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologo su Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Sicilia e Calabria. In alcuni settori di quest'ultima regione valutato anche un rischio idraulico

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 7 giugno

Le previsioni meteo di domani 7 giugno indicano al nord piogge fin dal mattino su Piemonte, Lombardia e Liguria con rovesci e locali temporali che proseguano durante il giorno su aree alpine, prealpine e Appennino ligure sconfinamenti sulle pianure e litorali adriatici. Isolati rovesci e locali temporali son attesi anche su tutto il settore appenninico centrale e nelle aree interne di Marche e Abruzzo con locali sconfinamenti tardo pomeridiani fino in prossimità delle coste adriatiche. Al sud attese residue piogge al primo mattino su Sicilia orientale e Calabria ma con nuvole in generale aumento su Puglia, aree interne e rilievi in genere con isolati rovesci e locali temporali in sconfinamento fino alle coste adriatiche e ioniche.