Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 aprile: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 30 aprile, su settori di 5 Regioni: Lazio, Molise, Campania, Piemonte e Umbria.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo torna a interessare parte dell’Italia: per la giornata di domani, domenica 30 aprile, è allerta meteo gialla su diversi settori per rischio temporali e rischio idrogeologico. Diramata una allerta meteo che riguarda settori di 5 Regioni: sono, come si legge sul sito della Protezione civile, Lazio, Molise, Campania, Piemonte e Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: per la giornata di domani l’allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico riguarda settori di 5 Regioni.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani 30 aprile

Il maltempo insisterà domani sull’Italia e anche nei prossimi giorni, rovinando di fatto il ponte del Primo maggio a milioni di italiani. Sono attesi forti temporali su oltre mezza Italia e tempo instabile per almeno 4 giorni secondo le previsioni meteo.

Nelle prossime ore l'Anticiclone porterà il picco del caldo con punte oltre i 30°C in Sardegna, condizioni in prevalenza soleggiate e tiepide anche sul resto della Penisola, poi cambierà tutto. L'alta pressione si ritirerà verso il Nord Africa, permettendo ad aria fresca e instabile di dirigersi verso l’Italia. Si formeranno i primi addensamenti nuvolosi a ridosso delle Alpi e degli Appennini.

Domani sono previste al mattino piogge al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, in seguito su gran parte del versante occidentale italiano, dalla Sicilia al Piemonte passando per tutto il settore tirrenico. Il Primo Maggio sarà con piogge sparse su gran parte del Paese.