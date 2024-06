video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 giugno: le regioni a rischio La prima parte della settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata ancora da piogge diffuse e temporali sparsi sull'Italia. La Protezione civile ha valutato per domani lunedì 3 giugno una allerta meteo gialla per temporali in otto regioni, da nord a sud.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia ancora l'Italia e anche per la giornata di domanie lunedì 3 giugnoe è allerta meteo gialla per rischio temporali in otto regioni, sia al nord che al sud. In attesa dell'alta pressione, prevista tra qualche giorno, la prima parte della settimana che sta per iniziare, infatti, sarà caratterizzata ancora da piogge diffuse e temporali sparsi, anche se in lenta diminuzione.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Responsabile del maltempo è una perturbazione che si è affacciata sull'Italia nelle scorse ore e che lunedì la attraversa, spostandosi lentamente verso est e la Penisola balcanica ma con effetti ancora sul nostro Paese, in particolare sui settori adriatici. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani 3 giugno una allerta meteo gialla per temporali su alcuni settori di Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Valutata inoltre allerta gialla per rischio idraulico sul Veneto e rischio idrogeologico su Abruzzo, Puglia e Toscana. Tutte le allerte meteo per domani 3 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Meteo, le previsioni per domani 3 giugno

Le previsioni meteo per domani 3 giugno indicano al nord isolate piogge su levante ligure, Lombardia, regioni nord-orientali ed Emilia-Romagna e locali rovesci o temporali dal pomeriggio su rilievi alpini e prealpini. Al Centro, piogge o temporali attesi durante le ore centrali su Marche, Abruzzo e restanti aree appenniniche e zone interne adiacenti. Piogge o rovesci nella notte anche su Campania, Basilicata e Puglia e isolati rovesci e temporali durante le ore centrali su Molise e Puglia, specie settore centro-settentrionale. Migliora ovunque nel corso del giorno con schiarite sempre maggiori.