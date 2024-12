video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 dicembre: le regioni a rischio Una nuova perturbazione di origine atlantica arriva sull’Italia domani con piogge, temporali e nevicate. La Protezione civile ha valutato per la giornata di martedì 3 dicembre una allerta meteo gialla su due regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo torna interessare l’Italia e per domani martedì 3 dicembre è di nuovo allerta meteo gialla su alcune regioni per rischio temporali. Nelle prossime ore, infatti, sulla Penisola irromperà una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà piogge, temporali e un nuovo calo termico diffuso con conseguenti nevicate in quota. Il maltempo interesserà in particolare le regioni del Centro-Sud dove avremo rovesci estesi ben oltre metà settimana.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 3 dicembre, una allerta meteo gialla su settori di Calabria e Sicilia per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Le previsioni meteo per domani 3 dicembre

Le previsioni meteo per domani martedì 3 dicembre indicano al nord prevalenza di schiarite ad eccezione della catena alpina e prealpina e dei rilievi appenninici dell’Emilia Romagna dove avremo nevicate fino sotto i 1000 metri. Tempo decisamente peggiore al centro sud. Piogge e rovesci dalla Sardegna occidentale si sposteranno su Toscana e Umbria in mattinata e sul resto del centro nel pomeriggio quando avremo neve su appenino toscano e sulle montagne tra Lazio ed Abruzzo. Anche al sud piogge sin dal mattino su aree tirreniche di Calabria e Sicilia, in estensione dal pomeriggio sulla Campania e in serata su Puglia e Basilicata.