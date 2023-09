Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 settembre: le regioni a rischio Diramato dalla Protezione civile un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 29 settembre. Le Regioni interessate dall’avviso e dai fenomeni meteorologici saranno tre: ecco quali.

A cura di Eleonora Panseri

È stata diramata una nuova allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani, venerdì 29 settembre. L'anticiclone Apollo ha riportato il bel tempo e un aumento delle temperature all'inizio della settimana ma su alcune regioni del nostro Paese sono attese delle perturbazioni.

Nelle prossime ore condizioni di forte instabilità caratterizzeranno il Sud, mentre sul resto dell'Italia il bel tempo sarà prevalente, con sole e cielo in gran parte sereno. Sono attesi fenomeni anche intensi con rischio idraulico e idrogeologico e la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino con un'allerta su tre regioni.

Maltempo, domani allerta meteo gialla: le 3 regioni a rischio

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente valutando una allerta gialla per domani, venerdì 29 settembre, su alcune aree di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Secondo quanto riferito dalla Protezione, i fenomeni meteorologici, impattando sulle diverse aree del Paese, infatti potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

Tutte le allerte meteo di venerdì 29 settembre

Per la giornata di domani, venerdì 29 settembre, è prevista nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla in Calabria : versante Jonico Centro-settentrionale, versante Jionico Centro-meridionale, versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale, versante Tirrenico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Jonico Settentrionale e versante Jonico Meridionale;

in : versante Jonico Centro-settentrionale, versante Jionico Centro-meridionale, versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale, versante Tirrenico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Jonico Settentrionale e versante Jonico Meridionale; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla in Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Calabria : versante Jonico Centro-settentrionale, versante Jionico Centro-meridionale, versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale, versante Tirrenico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Jonico Settentrionale, versante Jonico Meridionale, Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

in : Basi-A2, Basi-D, Basi-C, : versante Jonico Centro-settentrionale, versante Jionico Centro-meridionale, versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale, versante Tirrenico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Jonico Settentrionale, versante Jonico Meridionale, : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla in Calabria: versante Jonico Centro-settentrionale, versante Jionico Centro-meridionale, versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale, versante Tirrenico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Jonico Settentrionale, versante Jonico Meridionale, Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 29 settembre

Il grosso anticiclone Apollo si imporrà su quasi tutta l'Italia. La giornata di venerdì 29 settembre sarà soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso sulla quasi totalità delle Regioni.

Da segnalare la reiterata instabilità con rovesci o temporali pomeridiani sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Basilicata. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, mentre le temperature resteranno invariate, calde ed estive.