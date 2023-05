Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di otto regioni per la giornata di domani, lunedì 29 maggio.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 29 maggio 2023. Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: dopo giorni di allerta meteo rossa in Emilia Romagna, la situazione è in miglioramento.

Per lunedì prevista solo allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di otto regioni. Si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise e Umbria.

Allerta meteo gialla in otto regioni per il 29 maggio

Per la giornata di domani il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di otto regioni. L’elenco:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Meteo, le previsioni per domani 29 maggio

Le previsioni per domani lunedì 29 maggio in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord attesi piogge e locali temporali notturni su pianura piemontese, ovest Lombardia e ponente ligure.

Nubi in rapido aumento sulle regioni tirreniche peninsulari, Umbria, rilievi di Marche e Abruzzo con rovesci e locali temporali su Lazio e appennino abruzzese. Poi nel pomeriggio anche su gran parte della Toscana, su Umbria e appennino marchigiano. Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge e locali temporali.

Anche al Sud ritroveremo una veloce intensificazione della copertura sulle regioni tirreniche, sulle aree appenniniche molisane e pugliesi con piogge e locali temporali che si esauriranno all’imbrunire.