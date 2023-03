Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 marzo: le regioni a rischio Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, martedì 28 marzo, su Molise, Abruzzo e Calabria per rischio temporali, idrogeologico e idraulico.

A cura di Biagio Chiariello

La fase di maltempo che ha coinvolto in questo inizio di settimana il Centro Sud farà sentire i propri effetti anche domani, martedì 28 marzo, in particolare su alcune regioni del Meridione dell'area adriatica.

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 28 marzo, per la Calabria per rischio idraulico, idrogeologico e per possibili temporali. Coinvolte dall'allerta anche l'Abruzzo e alcune aree del Molise per rischio temporali e idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, martedì 28 marzo, è stata diramata allerta meteo gialla sui seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Meteo, le previsioni di domani martedì 28 marzo

Previste piogge già prima dell’alba tra Abruzzo e Molise, anche a carattere nevoso fin verso 800 metri, su Puglia centrale e Calabria. Seguirà un miglioramento, con passaggio a tempo soleggiato soprattutto dal pomeriggio.

Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino. Le temperature a partire da mercoledì subiranno un netto rialzo.