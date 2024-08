video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 agosto: le regioni a rischio La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo gialla per domani, mercoledì 28 agosto, in otto regioni del centro sud a causa del rischio temporali e idrogeologico.

Prosegue la fase di instabilità meteorologica sull'Italia con maltempo e temporali diffusi che inisteranno anche nelle prossime e domani quando sarà allerta meteo gialla in otto regioni. La Protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per diverse regioni del centro sud per la giornata di domani, mercoledì 28 agosto, rilevando un rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

Pioggia e temporali infatti insisteranno su centro sud anche domani a causa dell'indebolimento del campo di alta pressione che ha portato all'ingresso sulla Penisola di una serie di perturbazioni con locali precipitazioni, anche intense. I rovesci soprattutto nelle ore diurne e specie sulle zone interne e sulle aree montuose del Centro-Sud. Per questo, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, Il dipartimento di Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 28 agosto, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. In queste zone atteso anche un lieve calo delle temperature che invece torneranno a salire al nord. Ecco l'elenco nel dettaglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 28 agosto

Per domani 28 agosto le previsioni meteo indicano cielo sereno al nord a parte qualche rovescio su aree alpine mentre al Centro nuvolosità intensa e rovesci su entroterra sardo, zone appenniniche e adiacenti aree interne peninsulari. Temporali intensi in particolare sui rilievi di Marche ed Abruzzo. Al sud infine nubi in veloce intensificazione sulla Sicilia e sulle zone appenniniche con piogge e locali temporali al mattino in probabile estensione anche alle restanti zone delle regioni peninsulari. Dopo qualche giorno di tregua, riprendono a crescere anche i bollini rossi che indicano i possibili effetti delle ondate di calore sulla salute. Secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione giornaliera in 27 città, domani a Latina e Roma si aggiungerà Bari mentre giovedì diventeranno sei, con l'allerta afa che si estenderà anche a Firenze, Frosinone e Trieste.