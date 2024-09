video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 settembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, giovedì 26 settembre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su tre regioni del Nord Italia: Lombardia, Veneto e Valle d’Aosta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico nelle prossime 48 ore a causa di un’intensa perturbazione atlantica che si sta concentrando sul Nord dello Stivale. Non a caso la Protezione Civile per domani, giovedì 26 settembre, ha diramato una nuova allerta meteo gialla che toccherà alcune regioni settentrionali; nello specifico la Lombardia, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Previste dunque altre precipitazioni, in alcune zone anche abbondanti. Le zone centrali tirreniche e la Campania saranno invece coinvolte solo marginalmente, mentre il resto del Centro-Sud vedrà una fase di condizioni quasi pienamente estive, con temperature ben oltre la norma.

Allerta gialla per temporali domani in Lombardia, Veneto e Valle d'Aosta

Per giovedì 26 settembre, il dipartimento della Protezione Civile ha dunque diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su tre regioni italiane.

Questa la situazione nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Meteo, le previsioni per domani 26 settembre

Nella giornata del 26 settembre previsto sole sulle regioni dell'area adriatico, al Sud e sulle Isole. Nuvoloso nel resto del Paese, mentre sin dalle prime ore del giorno sono previste piogge a Nord-Ovest, in Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli.

Verso sera rovesci su tutte le zone alpine e prealpine, in Liguria e sulle zone di pianura a nord del Po, con rischio di locali nubifragi.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud e Isole.