Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 18 gennaio: le regioni a rischio Ancora maltempo sull'Italia con piogge e temporali diffusi su gran parte dello Stivale: per giovedì 18 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico su quattro regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo è sull'Italia e anche domani, giovedì 18 gennaio, la perturbazione in transito porterà instabilità in diverse regioni italiane. Specialmente nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, con forti venti occidentali. In generale ci sarà un temporaneo rialzo termico.

Condizioni meteorologiche che hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio temporali su quattro regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla giovedì: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani 18 gennaio una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Rischio temporali invece sulla Campania, mentre sempre su alcune zone dell'Emilia Romagna diramata allerta gialla per rischio idraulico.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 17 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani giovedì 18 gennaio

In mattinata precipitazioni a carattere di rovesci sull’Appennino emiliano, qualche nevicata sui rilievi di confine con la Francia e nebbie al mattino nella pianura piemontese.

In giornata la situazione migliora a Settentrione; cielo sereno o poco nuvoloso in Puglia, Calabria ionica e Sicilia; piogge e isolati temporali in Toscana, Umbria, zone interne di Lazio e Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica, con la possibilità di brevi temporali.

Temperature minime e massime in temporaneo rialzo. Forti venti occidentali quasi ovunque, con mari molto mossi o agitati.