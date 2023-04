Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 aprile: le regioni a rischio Il bollettino di allerta meteo gialla per domani, sabato 15 aprile 2023 diramato dalla Protezione Civile: sette le regioni interessate per rischio temporali, idrogeologico e idraulico.

A cura di Antonio Palma

Allerta meteo per la giornata di domani 15 aprile su sette regioni italiane. Il maltempo dunque continua a interessare l'Italia, in particolare le regioni tirreniche del centro sud dove anche per la giornata di domani, sabato 15 aprile sono attese piogge e temporali che in alcune zone già interessate dai nubifragi delle scorse hanno fatto alzare i livelli di allerta del bollettino di criticità meteo- idro.

La Protezione civile dunque ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per sabato 15 aprile una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Umbria. Inoltre valutata un allerta d i ordinaria criticità per rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Umbria.Infine è allerta gialla per rischio idraulico su alcuni settori della Calabria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il bollettino delle Criticità meteo- idro della Protezione civile indica tutte le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani sabato 15 aprile 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno

Meteo, le previsioni per domani 15 aprile

Le previsioni meteo per domani 15 aprile indicano nuvolosità estesa su tutta l'Italia fin dal mattino, spesso accompagnata da fenomeni di rovesci e temporali, più diffusi sulle regioni tirreniche peninsulari e l'Umbria. Nel dettaglio, al Nord avremo iniziali estese e spesse velature con piogge sparse e neve al di sopra dei 1500-1700 metri, ma in generale attenuazione dalla sera. Al Centro invece cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, in particolare sui settori tirrenici e sul Lazio. Molte nubi ovunque con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, sulle regioni tirreniche peninsulari del sud con fenomeni di forte intensità attesi sull'area campana.