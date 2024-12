Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 dicembre: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre, su parte del Centro-Sud. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato oggi una allerta meteo per rischio temporali e per rischio idrogeologico: sono interessati settori di cinque regioni: Molise, Campania, Lazio, Sardegna e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre. È prevista una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su settori di cinque regioni.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Molise : Alto Volturno – Medio Sangro

: Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Molise : Alto Volturno – Medio Sangro

: Alto Volturno – Medio Sangro Sardegna : Bacini Flumendosa – Flumineddu

: Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 13 dicembre

Le previsioni meteo per domani, venerdì 13 dicembre, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare: al Nord attesi addensamenti bassi in Pianura Padana e bel tempo sul resto delle regioni settentrionali, con aumento delle nubi compatte dalla sera, seguite da nevicate su Alpi, Prealpi e Appennini al di sopra dei 700 metri e da piogge o rovesci sparsi sul resto del Settentrione.

Al Centro e sulla Sardegna addensamenti su regioni adriatiche e Sardegna, con rovesci o temporali sparsi sull'isola. In serata atteso cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili temporali su tutto il settore peninsulare.

Cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia con rovesci o temporali sparsi, in estensione serale anche al resto del Sud tirrenico peninsulare e in particolare sulla Campania. Velato sul resto del Meridione.