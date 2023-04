Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per domani, lunedì 10 aprile, Pasquetta 2023.

A cura di Davide Falcioni

Nella giornata di domani, lunedì di Pasquetta 2023, l'Italia sarà divisa in due: sebbene la perturbazione che nei giorni scorsi ha attraversato il Paese si stia gradualmente allontanando, e qualche pioggia o temporale residuo potrà insistere nelle regioni meridionali come dimostra il bollettino diramato nel pomeriggio di oggi dalla Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 10 aprile 2023, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla. Vediamola:

Ordinaria criticità per rischio idraulico. Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali. Allerta Gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischi idrogeologico. Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani, lunedì 10 aprile

Bel tempo su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna; nuvolosità più insistente solo tra Abruzzo e Molise con precipitazioni in diminuzione nel pomeriggio, anche sotto forma di rovesci e con neve in Appennino oltre i 900 metri circa; in giornata nubi alte in arrivo al Nord-Ovest. Al meridione il tempo rimarrà instabile con piogge sparse, tranne che nel sud-ovest della Sicilia; possibili rovesci o temporali in Calabria, in mattinata anche nel Gargano; limite della neve sui monti oltre i 1000-1400 metri. In serata fenomeni in attenuazione anche al Sud. Temperature massime in aumento con clima più mite al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e in Sicilia.