Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali domani 9 marzo: le regioni interessate Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni, con temporali anche intensi e abbondanti nevicate in montagna. La Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su dieci regioni. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di maltempo che da qualche giorno sta interessando l'Italia, con fenomeni meteorologici intensi previsti anche per il weekend. In particolare, nelle giornate di domani, sabato 9 marzo, e di domenica 10, ci saranno temporali e nevicate in diverse zone del nostro Paese. Per questo la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su dieci regioni.

Inoltre, per domani, sabato 9 marzo, il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un allerta gialla per valanghe nel Sud-est del territorio regionale. Allerta gialla anche in Piemonte: in particolare, come riporta il bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nelle le aree alpine a nord, dalla Valchiusella al Toce, e a sud, nelle valli Tanaro, Maira, Varaita e Stura.

Maltempo, allerta meteo gialla sabato 9 marzo: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, sabato 9 marzo, una allerta meteo gialla per rischio temporali Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, per rischio idraulico in Emilia–Romagna e Veneto, e per rischio idrogeologico in Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana, Umbria.

Di seguito il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 9 marzo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Le previsioni per sabato 9 e domenica 10 marzo

Quella di domani, sabato 9 marzo, sarà una giornata caratterizzata da una spiccata nuvolosità su gran parte d’Italia. Piogge e rovesci tra Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia. Nel corso della giornata, e soprattutto dal pomeriggio, una nuova importante perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Paese, anche nelle regioni settentrionali (specialmente al Nord-Ovest) e in Sardegna, con nevicate oltre i 700- 900 metri di quota. Venti meridionali in netto rinforzo, con mari molto mossi.

Domenica 10 marzo la perturbazione attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna con piogge, anche localmente intense, e nevicate abbondanti sui monti, fino a quote intorno agli 800 metri. Il transito del suo nucleo più intenso sarà accompagnato anche da temporali, al mattino più probabili in Liguria e in Toscana e, nella seconda parte della giornata, anche nel Lazio. Giornata decisamente più stabile al Sud e in Sicilia, nonostante un po’ di nuvolosità in transito, con qualche pioggia in arrivo tra il tardo pomeriggio e la sera sulla Campania e il Molise.