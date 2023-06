Maltempo, allerta meteo gialla per temporali per domani 24 giugno: le regioni a rischio Sull’Italia tornano piogge e tempo instabile e la Protezione civile ha emesso per domani 24 giugno un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su 3 regioni della penisola: il bollettino con tutte le allerte meteo per sabato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il tempo torna instabile sull'Italia con alcune ondate di maltempo dopo giorni di alte temperature e sole: per domani, sabato 24 giugno, è prevista l'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico sui settori di almeno 3 regioni della penisola. Nel weekend, infatti, è previsto il ritorno di una moderata instabilità a carico delle regioni del Centro e delle zone quali il Lazio e la dorsale appenninica, fino ad arrivare ai rilievi del Sud. Secondo le previsioni meteo, vi sarà anche un contemporaneo indebolimento dell'anticiclone Nordafricano che aveva regalato un inizio di estate nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportatosul sito della Protezione Civile, sono diversi i settori interessati dall'allerta meteo gialla dovuta al rischio di precipitazioni su tre regioni del nostro Paese.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteo, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 24 giugno, l'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo, Lazio e Marche. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo previste per sabato 24 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Meteo, le previsioni per domani sabato 24 giugno

La giornata di domani, sabato 24 giugno, sarò all'insegna dell'instabilità. La giornata sarà soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su molte regioni, ma forti temporali interesseranno al mattino le Adriatiche e poi Lazio, Campania e le Murge. Le temperature sono in diminuzione per quanto riguarda le massime.

Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno, con venti settentrionali deboli. Valori massimi attesi tra i 28 e i 32°C gradi su tutte le città. Su Centro e Sardegna, la pressione indebolita e la presenza di un piccolo vortice in quota genererà alcuni temporali, a tratti intensi, dapprima sulle regioni adriatiche (al mattino), poi sul Lazio centro-meridionale. Non si potranno escludere locali grandinate. Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione. Venti dai quadranti settentrionali.

Il Sud invece subirà un sensibile peggioramento del tempo, soprattutto in Campania e Basilicata dove sono attesi dei temporali, a tratti molto forti. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. I venti settentrionali faranno calare le temperature durante il giorno che non saranno più altissime.