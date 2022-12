Maltempo, allerta meteo gialla lunedì 12 dicembre per temporali: le regioni a rischio Ancora maltempo sul Centro-Sud dove è stata emanata una nuova allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia per la giornata di domani, lunedì 12 dicembre.

Inizio di settimana all'insegna del freddo in Italia dove, l'arrivo di un nucleo di aria gelida di origine artica, porterà un a un brusco calo delle temperature, soprattutto al Nord. Al Sud saranno invece le piogge a caratterizzare la giornata di domani, lunedì 12 dicembre, dove è stata emanata un'allerta meteo gialla su due regioni.

Allerta meteo arancione domani in Calabria e Sicilia

Il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato nuove allerte meteo per domani. Le due regioni a rischio sono la Calabria e la Sicilia dove è scattata per la giornata di lunedì 12 dicembre l'allerta meteo gialla, dunque con criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Allerta gialla per rischio idraulico solo in Calabria.

Le regioni in cui è stata emanata l'allerta meteo per 12 dicembre

Maltempo, allerta gialla lunedì in due regioni

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione Civile, sono in totale due le regioni interessate dalle allerte meteo diramate per domani.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 12 dicembre, mostrano l'Italia divisa in due con cielo azzurro e bel tempo sulle regioni del Nord, con qualche banco di nebbia sulla pianura Padana, e nuvole e maltempo al Sud. Piogge sparse, con temporali locali, si registreranno per lo più su Calabria e Sicilia. Temperature in calo ovunque, in particolare nelle minime, con rischio di forti gelate al Nord con valori minimi fino a -7°C.