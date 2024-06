video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico mercoledì 19 giugno Per la giornata di domani, mercoledì 19 giugno, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allerta gialla su settori del Veneto per rischio idraulico. Il nuovo avviso è stato emesso in relazione alla situazione del fiume Adige che in alcune zone presenta “livelli superiori alla soglia gialla”. I dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Per la giornata di domani, mercoledì 19 giugno, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allerta gialla su alcuni settori del Veneto per rischio idraulico.

Il nuovo avviso pubblicato sul sito del Dipartimento è stato emesso, come si legge in una nota diffusa dal Centro Funzionale Decentrato del Veneto, in alcuni bacini "lungo l'asta del fiume Adige", che presenta "livelli superiori alla soglia gialla". Di seguito i dettagli.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio mercoledì 19 giugno 2024

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle 14 di oggi, mercoledì 19 giugno, alla stessa ora di domani, mercoledì 19 giugno, nel quale si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta – Bacchiglione.

La situazione è legata al permanere di livelli superiori alla soglia gialla a Verona e a puntuali criticità che interessano il corpo arginale a valle di Badia Polesine. Dal punto di vista delle previsioni meteo, per oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori annuvolamenti in montagna per modesti cumuli, ma generalmente senza precipitazioni associate.

Le previsioni meteo di domani mercoledì 19 giugno

Quella di domani, mercoledì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata in gran parte d’Italia. All’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna sono attese isolate piogge in corrispondenza delle Alpi occidentali, assisteremo il transito di un po’ di nuvole, specialmente nel pomeriggio.

Ci sarà poi un ulteriore generale aumento delle temperature con valori che saranno compresi fra i 29 e i 35 gradi e picchi anche superiori al Centro-Sud. Domani le temperature saliranno fino a sfiorare i 40 gradi nelle aree interne del Sud e delle Isole.