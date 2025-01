video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per rischio temporali domani 16 gennaio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 16 gennaio 2025, un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori della Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo con freddo e pioggia si prepara a dare una piccola tregua all'Italia, rimanendo soprattutto sulla Sicilia. È questa l'unica regione per la quale la Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 16 gennaio, un avviso di allerta meteo gialla (ordinaria criticità) per temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori, come ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale.

Allerta meteo gialla in Sicilia: i settori a rischio domani 16 gennaio

Il bollettino con cui la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla su alcuni settori Sicilia prevede nella giornata di domani, giovedì 16 gennaio, piogge sparse, su alcuni settori. Ecco, di seguito, l'elenco:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni di domani giovedì 16 gennaio 2025

Secondo le ultime previsioni meteo, per domani, giovedì 16 gennaio, sono previste piogge soprattutto sulla Sicilia e deboli nevicate fino al mattino sull’Appennino marchigiano e romagnolo intorno ai 500 metri. Ma un nuovo peggioramento delle condizioni si avrà nel weekend su tutta Italia, in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre altrove avremo soprattutto nuvolosità in transito. Temperature in risalita anche di qualche grado al di sopra delle medie specie in quota.