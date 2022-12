Maltempo, allerta meteo gialla e arancione per temporali domani 16 dicembre: le Regioni a rischio Per la giornata di domani, venerdì 16 dicembre, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico. Sono diverse le regioni a rischio, massima attenzione in Emilia Romagna e Toscana, dove l’allerta è arancione.

A cura di Biagio Chiariello

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche domani venerdì 16 dicembre insisteranno piogge e temporali: in particolare i temporali si concentreranno sul settore tirrenico, dalla Toscana al nord della Campania, nella Sardegna occidentale. Piogge perlopiù deboli su Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Ampie schiarite all'estremo Sud e in Sicilia, più nuvolosità al Nord, specialmente al Nord-Est con qualche pioggia possibile in Friuli Venezia Giulia.

La situazione peggiore, stando alle allerte meteo diramate per domani dalla Protezione Civile, si verificherà su alcune zone di Emilia Romagna e Toscana: l'allerta sarà di colore arancione. Allerta gialla invece su Lazio, Molise, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Campania, e su alcune zone di Emilia Romagna e Toscana.

Allerta arancione per maltempo domani in Emilia Romagna e Toscana

Per la giornata di domani, Venerdì 16 dicembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi diramato un'allerta meteo arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Stessa situazione in Toscana su Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone.

Allerta meteo gialla domani 16 dicembre in 7 regioni

L'allerta gialla riguarda invece sette regioni italiane tra Centro e Sud: Lazio, Molise, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Campania, e su alcune zone di Emilia Romagna e Toscana.

Tutte le allerte meteo per maltempo di venerdì 16 dicembre

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone Pt

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Previsioni meteo domani

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 16 dicembre, la perturbazione interesserà il Nordest, le regioni tirreniche e la Sardegna. Nubi sul resto del Nord – con neve sui confini alpini – forti piogge su Toscana e Lazio, qualche precipitazione in Campania e sole sul resto del Sud