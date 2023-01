Maltempo, allerta meteo gialla domenica 22 gennaio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 22 gennaio. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Anche quella domani, domenica 22 gennaio, sarà una giornata all'insegna del freddo a causa della perturbazione che si è abbattuta sull'Italia: le temperature continueranno ad essere molto rigide, i venti tesi, piogge sparse si verificheranno al sud e finalmente nevicherà non solo sulle montagne, ma fino a quote molto basse sul medio versante adriatico e in Emilia Romagna. Lunedì la perturbazione, risalendo temporaneamente verso nord, potrebbe favorire altre nevicate a bassa quota, oltre che sulle regioni centrali adriatiche, anche su molte regioni settentrionali.

Previsioni meteo domenica 22 gennaio

Domani bel tempo al Nord-Ovest, nuvole sul resto d’Italia. Nel corso della giornata piogge sparse su Campania, Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna, con neve sui rilievi oltre 500-700 metri; nevicate fino a quote molto basse su Toscana, Umbria, Marche, Emilia e Romagna, miste a pioggia anche lungo le coste. Temperature minime sempre basse, con gelate diffuse al Nord e nelle zone interne del Centro; massime in leggero aumento nel versante adriatico, in lieve calo in Sicilia. Venti e moto ondoso in attenuazione, ma sempre piuttosto intensi.

Meteo, domani allerta gialla, le regioni a rischio

Alla luce delle previsioni disponibili la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per alcune regioni italiane.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere