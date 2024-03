Maltempo, allerta meteo gialla domani mercoledì 6 marzo per temporali: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, mercoledì 6 marzo, una allerta meteo gialla su tre regioni per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico. Si tratta di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia è attesa per domani, mercoledì 6 marzo: secondo le previsioni meteo infatti sono attesi temporali e neve soprattutto su alcune regioni centro-settentrionali per le quali la Protezione civile ha anche diramato un bollettino di allerta meteo gialla.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; allerta meteo gialla per rischio temporali su settori dell'Emilia Romagna ed allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto emerso dal bollettino della Protezione civile per domani, mercoledì 6 marzo, le regioni interessate sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese;

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese; : Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 6 marzo

Stando alle previsioni meteo, e come ha confermato anche il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, una perturbazione atlantica insiste sull'Italia portando piogge diffuse con precipitazioni in particolar modo su Toscana, Lazio interno, Umbria e localmente Marche e Abruzzo, e neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri. Poi le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 marzo vedranno una breve tregua dal maltempo su tutte le regioni.