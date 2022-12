Maltempo, allerta meteo gialla domani lunedì 5 dicembre per temporali: le regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 5 dicembre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali su 3 regioni. Si tratta di Toscana, Umbria e alcuni settori della Sicilia.

A cura di Ida Artiaco

Prosegue l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio nelle ultime ore l'Italia Centro-Meridionale, anche se con piogge sempre meno intense. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, lunedì 5 dicembre, un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali solo su Toscana e Umbria e per rischio idrogeologico anche sulla Sicilia.

Ecco, di seguito, tutte le allerte nel dettaglio le allerte meteo di domani.

Allerta meteo gialla domani 5 dicembre su 3 regioni

Come è comunicato sul sito ufficiale della Protezione civile, sono in totale tre le regioni per le quali è stata dichiarata allerta meteo gialla per i seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ allerta gialla:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria.

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria. Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere.

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Le previsioni meteo di domani

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 5 dicembre, una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa attraversa velocemente le regioni settentrionali, e poi anche la Toscana e l'Umbria, portando condizioni di diffusa instabilità. Su queste regioni sono attese piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 900/1000 metri circa. Sul resto d'Italia, invece, il tempo dovrebbe essere soleggiato, con le temperature massime in leggero aumento comprese tra i 15 e i 20 gradi centigradi.