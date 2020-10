Il maltempo continua a insistere sulla penisola. Anche per domani, martedì 6 ottobre, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in sei regioni. A rischio maltempo è ancora una volta soprattutto il Nord-Italia. In particolare la Protezione civile ha diramato allerta gialla per rischio idraulico, per temporali e per rischio idrogeologico. Di seguito l’elenco completo e aggiornato delle regioni a rischio maltempo.

Allerta meteo domani, tutte le regioni a rischio

Come si legge sul sito della Protezione civile sono sei le regioni in relazione alle quali è stata diramata l’allerta meteo gialla per domani, martedì 6 ottobre. Nei dettagli, nel bollettino di criticità del 6 ottobre è prevista ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura orientale;

Piemonte: Toce;

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

È allerta gialla per rischio temporali al Sud, in Puglia, nelle zone del Salento, Bacini del Lato e del Lenne.

Infine viene segnalata ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Piemonte (Toce), Puglia (Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Umbria (Chiascio – Topino, Nera – Corno, Medio Tevere). Il bollettino di criticità nazionale/allerta è una sintesi delle valutazioni di criticità emesse dai Centri funzionali Decentrati delle Regioni e Province Autonome. La mappa del bollettino è suddivisa in zone di allerta, ovvero ambiti territoriali omogenei rispetto al tipo e all’intensità dei fenomeni che si possono verificare e dei loro effetti sul territorio.

Previsioni meteo domani martedì 6 ottobre

Le previsioni meteo di martedì 6 ottobre indicano che gran parte della penisola godrà di una breve tregua dal maltempo. Al Sud e su molte aree del Centro sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Qualche nuvole in più invece al Nord ma con clima nel complesso asciutto.