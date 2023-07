Maltempo, allerta meteo gialla domani 5 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Ancora residui di maltempo sull’Italia ed è allerta meteo gialla domani 5 luglio su alcune regioni del centro nord per rischio temporali. Il bollettino con le allerte meteo idro per mercoledì emesso dalla Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

In attesa del definitivo rinforzo dell’alta pressione, sull’Italia centro settentrionale insistono ancora piogge e temporali, localmente anche intensi, tali da far scattare anche per domani, mercoledì 5 luglio, una allerta meteo gialla per rischio temporali su diversi settori del Paese. Nella giornata di domani, infatti, anche in una generale fase di attenuazione dell’instabilità meteo che ha caratterizzato i giorni scorsi, per alcune regioni insisteranno gli ultimi temporali, prima della fase di caldo torrido. La protezione civile quindi ha valutato per domani l'allerta meteo su tre regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteo in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, infatti, il dipartimento di Protezione civile ha emesso il nuovo bollettino con le allerte meteo idro per mercoledì 5 luglio, valutando per domani una allerta meteo gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia a cui si aggiunge una allerta per rischio idrogeologico per le ultime due regioni. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per mercoledì 5 luglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 5 luglio

Le previsioni meteo per domani 5 luglio indicano cielo nuvoloso con rovesci e isolati temporali sia sui rilievi Alpini che sugli Appennini centro settentrionali. Pioggia e temporali attesi in particolare su Piemonte e in estensione su Lombardia, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Friuli Venezia giulia e Trentino Alto Adige. Nuvolosità irregolare con piogge isolate invece nelle zone interne del cento in particolare su Marche e Abruzzo ma in miglioramento dal pomeriggio. Più asciutto al sud dove il caldo la farà da padrone ma dove non mancheranno isolate piogge su Molise e Puglia centro settentrionale ma con meteo in rapido miglioramento.